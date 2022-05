Roma, dipendente Unicredit muore in un incidente d'auto: ferito l'uomo che era con lei (Di giovedì 12 maggio 2022) Una donna Romana di 57 anni, Maria Cristina Bartoloni , dipendente Unicredit, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente mortale a Rieti, al chilometro 3 della strada 313 Ternana, nei ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Una donnana di 57 anni, Maria Cristina Bartoloni ,, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in unmortale a Rieti, al chilometro 3 della strada 313 Ternana, nei ...

Advertising

leggoit : Roma, dipendente Unicredit muore in un incidente d'auto: ferito l'uomo che era con lei - oarcu_lodit : @ilmarchino_o @LaBombetta76 Sarà qualche dipendente comunale. Qui a Roma stanno ancora incazzati che li hanno fatti… - Hillclimbit : Nel 1969 era direttore dell’Automobile Club Macerata e fu lui il primo direttore di gara della cronoscalata intitol… - Rob97052180Rob : RT @eizaghi: Allora affrontiamo il problema , avere un figlio come dipendente del comune di Roma o di una grande azienda non è come avere u… - eizaghi : Allora affrontiamo il problema , avere un figlio come dipendente del comune di Roma o di una grande azienda non è c… -