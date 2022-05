“Quarto grado”, l’annuncio di Meluzzi: “Com’è morta Liliana Resinovich” (Di giovedì 12 maggio 2022) Durante una delle ultime puntate di “Quarto grado“, Alessandro Meluzzi ha spiegato come – secondo lui – è morta Liliana Resinovich. Suicidio o omicidio? Per lo psichiatra la verità è un’altra. Le sue parole lasciano tutti a bocca aperta. Fino ad adesso nessuno aveva mai pensato a questa ipotesi. In questo articolo vi riportiamo le parole di Meluzzi pronunciate in studio a “Quarto grado”. (Continua dopo la foto…) Il caso di Liliana Resinovich Il caso di Liliana Resinovich ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. La donna è scomparsa il 14 dicembre 2021 ed è stata ritrovata qualche giorno dopo nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni ... Leggi su tvzap (Di giovedì 12 maggio 2022) Durante una delle ultime puntate di ““, Alessandroha spiegato come – secondo lui – è. Suicidio o omicidio? Per lo psichiatra la verità è un’altra. Le sue parole lasciano tutti a bocca aperta. Fino ad adesso nessuno aveva mai pensato a questa ipotesi. In questo articolo vi riportiamo le parole dipronunciate in studio a “”. (Continua dopo la foto…) Il caso diIl caso diha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. La donna è scomparsa il 14 dicembre 2021 ed è stata ritrovata qualche giorno dopo nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni ...

