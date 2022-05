Putin contro “l’élite” dei Paesi occidentali: “Ossessionati dalle sanzioni, sono mossi dalla russofobia” (Di giovedì 12 maggio 2022) Mosca – Le sanzioni che la comunità internazionale ha imposto alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina stanno ”provocando” una crisi globale. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo a un forum economico. Coloro che hanno imposto le sanzioni, ”guidati da ambizioni politiche miopi, dalla russofobia, hanno colpito in misura maggiore i propri interessi nazionali, le proprie economie, il benessere dei propri cittadini”, ha detto Putin citando ”l’inflazione in forte aumento in Europa”. Il presidente russo ha parlato di “ossessione per le sanzioni” da parte dell’Occidente, dicendo che questo inevitabilmente avrà “conseguenze più difficili” per l’Unione Europea e per i Paesi più poveri del mondo. “La colpa è interamente delle ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Mosca – Leche la comunità internazionale ha imposto alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina stanno ”provocando” una crisi globale. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimirintervenendo a un forum economico. Coloro che hanno imposto le, ”guidati da ambizioni politiche miopi,, hanno colpito in misura maggiore i propri interessi nazionali, le proprie economie, il benessere dei propri cittadini”, ha dettocitando ”l’inflazione in forte aumento in Europa”. Il presidente russo ha parlato di “ossessione per le” da parte dell’Occidente, dicendo che questo inevitabilmente avrà “conseguenze più difficili” per l’Unione Europea e per ipiù poveri del mondo. “La colpa è interamente delle ...

