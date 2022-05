New York ruba clienti a Hollywood (Di giovedì 12 maggio 2022) Si espandono gli studi cinematografici di New York The Wall Street Journal Usa, pagina 6, di Kate King. Le strutture di produzione cinematografica stanno proliferando nella regione di New York, incuranti dell’annuncio a sorpresa di Netflix Inc. del mese scorso, che ha perso abbonati per la prima volta in più di un decennio. Crediti fiscali vantaggiosi e anni di crescente domanda di contenuti in streaming hanno alimentato la crescita di questo settore a New York. Gli investitori rimangono ampiamente ottimisti sul fatto che la notizia di Netflix sia più un ostacolo che un cambiamento di rotta per l’azienda. «New York è uno dei mercati più densi, con un’enorme industria cinematografica alle spalle e un’offerta molto limitata», ha dichiarato Anthony Jasenski, responsabile della pratica di valutazione degli studi ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 12 maggio 2022) Si espandono gli studi cinematografici di NewThe Wall Street Journal Usa, pagina 6, di Kate King. Le strutture di produzione cinematografica stanno proliferando nella regione di New, incuranti dell’annuncio a sorpresa di Netflix Inc. del mese scorso, che ha perso abbonati per la prima volta in più di un decennio. Crediti fiscali vantaggiosi e anni di crescente domanda di contenuti in streaming hanno alimentato la crescita di questo settore a New. Gli investitori rimangono ampiamente ottimisti sul fatto che la notizia di Netflix sia più un ostacolo che un cambiamento di rotta per l’azienda. «Newè uno dei mercati più densi, con un’enorme industria cinematografica alle spalle e un’offerta molto limitata», ha dichiarato Anthony Jasenski, responsabile della pratica di valutazione degli studi ...

