“Ma l’ha copiato” Amici | scoppia la bufera su Albe poco prima della finale E ora sono guai

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 maggio 2022) Siamo a pochissimi giorni dalla finalissima di21, prevista per domenica 15 maggio su Canale 5 rigorosamente in diretta rispetto alle puntate precedenti. Scopriremo a breve chi riuscirà a conquistare il talent show di Maria De Filippi, ma intanto uno dei finalisti è finito nel mirino del pubblico. Stiamo parlando del cantante, che è stato costretto a subire delle critiche sferzanti e inaspettate. Ma la sua speranza e quella dei suoi fan è che questi commenti non influiranno sull’esito del suo programma. Eppure, solamente alcuni giorni fa ad21 si era materializzato uno dei momenti più belli da quandoè nella scuola. Ha ricevuto una sorpresa e ha commentato: “Si può capire chi é? Cosa devo fare? Chi parla? Quel coso si è mosso, dimmi chi sei. Non ci credo, quanto tempo è che non ti vedo”, la ...