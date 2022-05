LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva a Scalea, possibili ventagli (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.00 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia 2022! PERCORSO E ALTIMETRIA tappa DI oggi LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “NIBALI COME NENCINI, NON SONO SICURO CHE SI RITIRI. GIOVANI ITALIANI VIZIATI” LE PAGELLE DELLA tappa DI oggi: DAINESE IL GODOT DELLE VOLATE, VAN DER POEL VANIFICA IL LAVORO VINCENZO NIBALI ANNUNCIA IL RITIRO: “IL MIO MOMENTO É arrivaTO” L’EDITORIALE – VINCENZO NIBALI NEL CUORE COME PANTANI, ULTIMO CAMPIONISSIMO DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.00 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti allatestuale della sestadel! PERCORSO E ALTIMETRIADILA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “NIBALI COME NENCINI, NON SONO SICURO CHE SI RITIRI. GIOVANI ITALIANI VIZIATI” LE PAGELLE DELLADI: DAINESE IL GODOT DELLE VOLATE, VAN DER POEL VANIFICA IL LAVORO VINCENZO NIBALI ANNUNCIA IL RITIRO: “IL MIO MOMENTO ÉTO” L’EDITORIALE – VINCENZO NIBALI NEL CUORE COME PANTANI, ULTIMO CAMPIONISSIMO DI ...

