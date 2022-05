LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: i corridori hanno raggiunto il chilometro zero, si parte! (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.01 Clima molto disteso tra i corridori: scatto col sorriso con protagonisti l’olandese Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) e il connazionale Bauke Mollema (Trek-Segafredo). L’ironia di certo non manca, si stempera la tensione e si procede compatti di comune accordo al momento. 12.58 Qui invece una leggenda del ciclismo azzurro, che ieri ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione, uno straordinario Vincenzo Nibali: Vincenzo, ripensaci @vincenzonibali, change your mind #Giro pic.twitter.com/Acv9GptVWV — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 12, 2022 12.55 Obiettivo riscatto per il britannico dal sorriso contagioso, Mark ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.01 Clima molto disteso tra i: scatto col sorriso con protagonisti l’olandese Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) e il connazionale Bauke Mollema (Trek-Segafredo). L’ironia di certo non manca, si stempera la tensione e si procede compatti di comune accordo al momento. 12.58 Qui invece una leggenda del ciclismo azzurro, che ieri ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione, uno straordinario Vincenzo Nibali: Vincenzo, ripensaci @vincenzonibali, change your mind #pic.twitter.com/Acv9GptVWV —d'Italia (@ditalia) May 12,12.55 Obiettivo riscatto per il britannico dal sorriso contagioso, Mark ...

