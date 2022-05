LIVE – Feralpisalò-Pescara 2-0 | ritorno primo turno Nazionale Playoff Serie C 2021 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) Latestuale di, match dideldeidi. Al via la sfida decisiva per la qualificazione al secondo. Appuntamento oggi, giovedì 12 maggio, alle ore 20.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA2-0 (52? Guerra, 59? Siligardi) 59?- GOOL!!! A siglare il raddoppio è Siligardi 52?- GOOL!!! E’ Guerra a portare in vantaggio i padroni di casa con un gran destro al volo: 1-0 45?- ...