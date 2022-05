Le molestie alle volontarie? Il capo di Eurovision | non ne so nulla

Leggi su agi

(Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - "Non ne sono". Così il supervisore esecutivo dell', Martin Ostherdal, ha risposto alla domanda dell'AGI in conferenza stampa sulla posizione dell'organizzazione che dà vita all'evento in meritopresuntesubite da alcuneal party inaugurale alla Reggia di Venaria. In evidente imbarazzo, Ostherdal è stato ‘soccorso' dalla produttrice esecutiva della Rai, Simona Marturelli. “Al momento non ci sono prove specifiche che siano avvenute - ha affermato lei -. C'è una dichiarazione del Comune di Torino in cui si dice che non si hanno notizie di nessun incidente di questo tipo. Gli accertamenti sono in corso e non possiamo diredi più. Se ne sta occupando il Comune”. "Ci hanno toccato il sedere" A raccontare per primo della vicenda il ...