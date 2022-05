La mossa della Russia: stop al gas attraverso la Polonia (Di giovedì 12 maggio 2022) Gazprom smetterà di esportare gas attraverso la Polonia mediante il gasdotto Yamal-Europa. L’annuncio del colosso energetico russo è arrivato dopo che Mosca ha imposto sanzioni nei confronti dell’azienda proprietaria della sezione polacca del gasdotto. “È stato applicato un divieto di transazioni e pagamenti a entità soggette a sanzioni. Questo significa il divieto di utilizzare un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 12 maggio 2022) Gazprom smetterà di esportare gaslamediante il gasdotto Yamal-Europa. L’annuncio del colosso energetico russo è arrivato dopo che Mosca ha imposto sanzioni nei confronti dell’azienda proprietariasezione polacca del gasdotto. “È stato applicato un divieto di transazioni e pagamenti a entità soggette a sanzioni. Questo significa il divieto di utilizzare un InsideOver.

