Juventus | Cobolli Gigli | “Agnelli ha perso la bussola | ma può recuperare Arrivabene scelto da Elkann”

(Di giovedì 12 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni, ex presidente della. Suhala, ma puòla strada, nessuno pensa che lui debba lasciare la, sarebbe un grave errore. Lui ha bisogno di circondarsi di colleghi che lo aiutino, come Marotta qualche anno fa. Lui deve avere l’umiltà di non pensare di poter risolvere e fare tutto da solo. Lui ha spesso dimostrato di essere un ottimo presidente, e deve tornare su quella strada.” Sui possibili miglioramenti a questadice la ...

GregorS72464034 : @radiosei Oddio, tre sconfitte di fila nemmeno la Juventus di Cobolli Gigli, spero nella loro vittoria stasera. - FallingMatuidi : Ah e non ero a Rimini ma c’ero a Juventus Spezia 3-2, con Trezeguet che manda a fare in culo Cobolli e Gigli, Conte… -

Su Allegri, Nedved e lo stile Juventus "Io credo che Allegri incarni lo stile Juventus. Chi non incarna lo stile Juventus per carattere è Nedved. Lui è stato un calciatore eccezionale e l'ho sempre ...