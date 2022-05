Internazionali d’Italia: Sinner batte Krajinovic e raggiunge Tsitsipas ai quarti (Di giovedì 12 maggio 2022) Solo qualche intoppo per Jannik Sinner nel match vinto in due set contro Filip Krajinovic che lo proietta per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Qui affronterà Stefanos Tsitsipas, che in giornata ha superato in rimonta Karen Khachanov. Primi quarti per Sinner agli Internazionali d’Italia Nei 34 minuti del primo set sono stati pochi i frangenti in cui Sinner non ha avuto in mano il gioco, imponendosi senza neanche troppi problemi su uno scialbo Krajinovic. L’altoatesino gioca impeccabilmente al servizio, ottenendo ottime percentuali sia con la prima che con la seconda, mentre il serbo lascia troppo spazio di manovra per la risposta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Solo qualche intoppo per Janniknel match vinto in due set contro Filipche lo proietta per la prima volta in carriera aidi finale degli. Qui affronterà Stefanos, che in giornata ha superato in rimonta Karen Khachanov. PrimiperagliNei 34 minuti del primo set sono stati pochi i frangenti in cuinon ha avuto in mano il gioco, imponendosi senza neanche troppi problemi su uno scialbo. L’altoatesino gioca impeccabilmente al servizio, ottenendo ottime percentuali sia con la prima che con la seconda, mentre il serbo lascia troppo spazio di manovra per la risposta ...

