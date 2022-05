Internazionali BNL d’Italia 2022 | Sinner | “Rottura con Piatti? Sicuramente non per la sconfitta con Tsitsipas”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) “Sono molto felice del risultato, quella con Krajinovic non era una partita facile. Nel primo set ed in avvio di secondo sono stato molto bravo, poi in pochi game le cose si sono complicate, ma le ho risolte nei momenti decisivi”. Jannikriassume così il successo per 6-2 7-6(6) maturato su Filip Krajinovic negli ottavi di finale degliBNL. L’altoatesino approda ai quarti di finale dove affronterà Stefanos: “Quest’anno in Australia lui ha giocato molto bene, ma qui siamo sulla terra e vedremo come andrà.dovrò stare sul pezzo, maè un buon test per me. Tra giorno e sera non ho preferenze. Di giorno il caldo non mi dà tanto fastidio, forse è più un problema per il pubblico, ma la sera comunque anche ...