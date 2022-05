Inter | festa per la Coppa Italia | Vidal e Sanchez fumano il sigaro VIDEO

Advertising

Inter : ?? | FESTA Festeggiamenti, dirige l'orchestra: @FDimarco ???? - Inter : ?? | T-SHIRT Chi vuole partecipare alla festa nerazzurra? ?? Assicurati la maglietta #MADEIT ?? e festeggia con noi ??… - Inter : ??| FESTA DELLA MAMMA ??Auguri a tutte le mamme del mondo con un messaggio speciale da parte di @A10imperador… - Antimbecilli : L’Inter vince la Coppa Italia, Juve battuta 4-2: i gol, i rigori, la festa nerazzurra. Cosa è successo in campo… - CDNewsCalabria : Finale Coppa Italia, anche in Calabria è “Festa Inter” -

Inter - News Ufficiali

, nella gara di ieri, che ha consegnato ai nerazzurri l'ottava Coppa Italia della sua storia, c'... E alla fine è stato tra i più scatenati dellasotto la Nord. È stato capopopolo, come un ...Con questa ricetta Inzaghi punta di far smaltire subito la stanchezza di partita,e rientro, ... Attiva ora: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 12 ... Festa Inter! Dimarco lancia i cori, gli abbracci in campo: tutte le foto Grande festa in casa Inter dopo la vittoria della Coppa Italia nella finale contro la Juventus. Il bel successo dei nerazzurri potrebbe essere anche un trampolino di lancio per affrontare le ultime ...Inter, Stefan De Vrij dopo la vittoria della Coppa Italia 2022: "Siamo usciti male dallo spogliatoio, ma abbiamo reagito alla grande" ...