In Sardegna l' Oasi felina sulla spiaggia finisce in tribunale

AGI - L'Oasi felina di Su Pallosu, ormai considerata una delle attrattive del Sinis, nell'Oristanese, con oltre 30 mila visitatori in dieci anni, approda in tribunale. I 'gattari' dell'Oasi sul litorale di San Vero Milis, Andrea Atzori e Irina Albu, sono stati accusati di "invasione di terreni e imbrattamento". Dopo un decreto penale e la notifica di condanna a un mese di carcere, bloccata da un loro ricorso, i due 'custodi' della colonia felina sulla spiaggia sono comparsi davanti alla giudice monocratica di Oristano, Cristina Argiolas, che dovrà dirimere la controversia scaturita dalla presenza dei mici in una stradina attigua all'Oasi di Su Pallosu. Il Comune 'parte offesa' Alcuni vicini avevano lamentato problemi di natura igienica, dovuti alla ...

