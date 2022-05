Il M5S vuole l' antiamericano Ferrara come presidente della Commissione Esteri del Senato

Advertising

davidallegranti : Il M5S vuole Gianluca Ferrara presidente della Commissione Esteri al Senato al posto di Vito Petrocelli. - AndreaMarcucci : La maggioranza, compreso il #M5S, ha votato una risoluzione parlamentare che autorizza il governo ad interventi a s… - AndreaMarcucci : #Conte dice che qualcuno vuole spingerli fuori dal governo. A me sembra che siano i 5 stelle ad avere questo deside… - Piero43 : RT @kiara86769608: Senato, al posto di Petrocelli il M5s vuole Gianluca Ferrara per la presidenza della commissione Esteri. - ChicoCayetano : RT @davidallegranti: Il M5S vuole Gianluca Ferrara presidente della Commissione Esteri al Senato al posto di Vito Petrocelli. -

Il Fatto Quotidiano

Senatore, eletto in Toscana, Ferrara ha pubblicato con la sua casa editrice un libro contro gli Stati ...Un inciso che apre alla possibilità interventi retribuiti come chiesto da. Il testo suggerisce ... Barachini, che del provvedimento è relatore, ha precisato che l'iniziativa nonessere un'... Senato, al posto di Petrocelli il M5s vuole Gianluca Ferrara per la presidenza della commissione Esteri Il M5S non vuole far cadere il governo ma vuole che il contributo del partito di maggioranza relativa sia ascoltato e rispettato». L'ex premier rilancia l'asse con la Lega: «Mi… Leggi Le forze russe s ...Un nuovo Ferro di Cavallo, poco più piccolo dell'attuale. Sarà identico a quello da demolire il nuovo edificio voluto dal centrodestra all'esito della due giorni di Consiglio comunale in cui Masci e c ...