“Ho sgomberato il camerino!” | storico abbandono per Maria De Filippi

Advertising

La gravidanza ha solo contribuito alla decisione che era già nell'aria da tempo: in un post su Instagram, ha raccontato ai fan di aver svuotato il suoe di essere 'felice e nostalgica'. ...Adesso però per Giulia è tempo di lasciare lo show e infatti ieri la coreografa ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha rivelato di averil suo. La ballerina ora è ...Amici, dopo 5 anni lascia il programma: “Ho sgomberato il mio camerino” (Credits: Witty Tv) Nata il 2 marzo 1991, Giulia è felicemente in coppia col collega Marcello Sacchetta, anche lui ballerino ...“Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni…” inizia con queste parole il post che poche ore fa Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, ha postato sui social. Giulia Pausell ...