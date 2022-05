(Di giovedì 12 maggio 2022) Prima di accasarsi al Manchester Cityaveva tenuto aperta anche l’opzione di restare in Germania e spostarsi alCome rivelato dalla Bild, Erlingprima di dire di sì alla corte del Manchester City aveva incontrato anche i dirigenti del. I bavaresi speravano di bissare quanto fatto in passato con Lewandowski. Alla fine il calciatore ha scelto Manchester City e la Premier League, mentre ilsta ancora cercando un sostituto per il polacco, sempre più desideroso di lasciare la Germania. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Calcio News 24

Prima di accasarsi al Manchester Cityaveva tenuto aperta anche l'opzione di restare in Germania e spostarsi al Bayern Monaco Come rivelato dalla Bild, Erlingprima di dire di sì alla corte del Manchester City aveva incontrato anche i dirigenti del Bayern Monaco. I bavaresi speravano di bissare quanto fatto in passato con Lewandowski. ...Svelando qual è stato l'ultimo suocon Raiola che, come al solito sapeva tutto. Haaland, incontro con il Bayern Monaco negli scorsi mesi Erling Haaland prima di dire di sì alla corte del Manchester City aveva incontrato anche i dirigenti del Bayern Monaco. I bavaresi speravano di bissare quanto fatto in passato con Lewandowski. Alla ...Haaland al City: ecco quanto prenderà il padre Haaland ha ... ieri il suo legale ha annullato un incontro con la FFF e il presidente Le Graet. Vorrebbe anche in nazionale il 100% dei diritti ...