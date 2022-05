Gli ultras del Nizza contro il loro allenatore: «Prima di parlare di noi, Galtier guardi attorno a sé» (Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri sera nel corso di Nizza-Saint Etienne, la curva del Nizza ha intonato cori che insultavano la memoria di Emiliano Sala ex calciatore del Nantes deceduto in un incidente aereo. Pochi giorni fa, il Nizza ha perso col Nantes la finale di Coppa di Francia. Il tecnico dei Nizzardi Galtier ha condannato senza indugi i canti e ha dichiarato che “se gli stadi sono lo specchio della società, allora vuol dire che viviamo proprio nella merda”. Oggi gli ultras hanno risposto con un comunicato in cui a modo loro si scusano – senza mai dirlo – per quei cori. “Comprendiamo le emozioni che i canti possono aver provocato. Ancora una volta esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia di Emiliano Sala”. Puntano il dito contro “la memoria selettiva di alcuni che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri sera nel corso di-Saint Etienne, la curva delha intonato cori che insultavano la memoria di Emiliano Sala ex calciatore del Nantes deceduto in un incidente aereo. Pochi giorni fa, ilha perso col Nantes la finale di Coppa di Francia. Il tecnico deirdiha condannato senza indugi i canti e ha dichiarato che “se gli stadi sono lo specchio della società, allora vuol dire che viviamo proprio nella merda”. Oggi glihanno risposto con un comunicato in cui a modosi scusano – senza mai dirlo – per quei cori. “Comprendiamo le emozioni che i canti possono aver provocato. Ancora una volta esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia di Emiliano Sala”. Puntano il dito“la memoria selettiva di alcuni che ...

