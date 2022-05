Gli juventini non smettono di piangere: “Un piano contro di noi” (Di giovedì 12 maggio 2022) La vittoria dell’Inter in Coppa Italia contro la Juventus ha creato polemiche per il rigore su Lautaro Martinez. Il rigore è stato decisivo per portare la partita in parità, dato che i bianconeri conducevano 2-1, dopo il vantaggio dell’Inter con Barella e la rimonta don Danilo e Vlahovic. Il rigore per l’Inter è stato fischiato da Valeri per fallo di Bonucci su Lautaro Martinez, un contatto che secondo i tifosi bianconeri è stato accentuato dal giocatore argentino. Da questo nasce una vibrante polemica dei supporters della Juventus che si sentono vittime degli arbitri e rimpiangono la mancata conquista della Coppa Italia. La Juve perde in Coppa Italia: le reazioni Anche il giorno dopo la sconfitta della Juventus in Coppa Italia contro l’Inter ci sono ancora molte critiche all’arbitro Valeri. Il rigore su Lautaro Martinez è quello che fa più discutere. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 12 maggio 2022) La vittoria dell’Inter in Coppa Italiala Juventus ha creato polemiche per il rigore su Lautaro Martinez. Il rigore è stato decisivo per portare la partita in parità, dato che i bianconeri conducevano 2-1, dopo il vantaggio dell’Inter con Barella e la rimonta don Danilo e Vlahovic. Il rigore per l’Inter è stato fischiato da Valeri per fallo di Bonucci su Lautaro Martinez, un contatto che secondo i tifosi bianconeri è stato accentuato dal giocatore argentino. Da questo nasce una vibrante polemica dei supporters della Juventus che si sentono vittime degli arbitri e rimpiangono la mancata conquista della Coppa Italia. La Juve perde in Coppa Italia: le reazioni Anche il giorno dopo la sconfitta della Juventus in Coppa Italial’Inter ci sono ancora molte critiche all’arbitro Valeri. Il rigore su Lautaro Martinez è quello che fa più discutere. ...

