Gaetano: «L’anno prossimo Serie A. Napoli o Cremonese?» (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole di Gianluca Gaetano: «Non mi va di soffermarmi sul mercato. Mi godo la festa e la Cremonese, poi faremo le valutazioni» Intervistato da cuoregrigiorosso.it, Gianluca Gaetano parla della promozione in Serie A della Cremonese e del suo futuro. «Si parla molto del mio ritorno al Napoli, ma ora non mi va di soffermarmi sul mercato. Mi godo la festa e la Cremonese, poi faremo le valutazioni. Sicuramente sarà Serie A per me, questo è certo. Ringrazio Cremona, la società e il mister per avermi dato fiducia e il pubblico che dall’inizio delL’anno ci segue e sostiene. Cremona è solo da ringraziare e merita questa promozione» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole di Gianluca: «Non mi va di soffermarmi sul mercato. Mi godo la festa e la, poi faremo le valutazioni» Intervistato da cuoregrigiorosso.it, Gianlucaparla della promozione inA dellae del suo futuro. «Si parla molto del mio ritorno al, ma ora non mi va di soffermarmi sul mercato. Mi godo la festa e la, poi faremo le valutazioni. Sicuramente saràA per me, questo è certo. Ringrazio Cremona, la società e il mister per avermi dato fiducia e il pubblico che dall’inizio delci segue e sostiene. Cremona è solo da ringraziare e merita questa promozione» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Gaetano: «L’anno prossimo Serie A. Napoli o Cremonese?» - gaetano_r77 : RT @kiingg____: Spalletti ha trascorso un anno a parlare di Maradona, San Gennaro e Vesuvio sperando di entrare nelle grazie della tifoseri… - infoitsport : Napoli, Gaetano: “Sogno di giocare in azzurro l’anno prossimo” - psb_original : Cremonese, Gaetano: 'Il mio sogno è giocare col Napoli l'anno prossimo. Sarò allo stadio per salutare Insigne'… - NCN_it : Gaetano: “Mi ispiro a Hamsik e sogno di giocare nel Napoli l’anno prossimo: di sicuro sarò in ritiro” #Gaetano… -