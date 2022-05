Eurovision 2022 la seconda semifinale con Achille Lauro in gara: tutte le nazioni e gli ospiti della serata (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 sale sul palco un altro pezzo d’Italia con l’esibizione dell’attesissimo Achille Lauro. L’artista scende in campo per rappresentare San Marino nella gara a diciotto che determinerà le altre dieci nazioni pronte ad andare in finale a sfidare l’Italia e gli altri membri del Big Five. A Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika il compito di condurre su Rai1 ed in Eurovisione la diretta dal Pala Alpitour di Torino che sarà commentata dalla simpatia di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con l’aiuto di Carolina Di Domenico dal GlassBox. L’appuntamento, oltre alle esibizione delle diciotto nazioni in gara, sarà ricco di ospiti che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Nelladell’Song Contestsale sul palco un altro pezzo d’Italia con l’esibizione dell’attesissimo. L’artista scende in campo per rappresentare San Marino nellaa diciotto che determinerà le altre diecipronte ad andare in finale a sfidare l’Italia e gli altri membri del Big Five. A Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika il compito di condurre su Rai1 ed ine la diretta dal Pala Alpitour di Torino che sarà commentata dalla simpatia di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con l’aiuto di Carolina Di Domenico dal GlassBox. L’appuntamento, oltre alle esibizione delle diciottoin, sarà ricco diche ...

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - EurovisionRai : ?? @Dardust, @BennyBenassi, @SandTGofficial e #SylviaCatasta: ci avete portato in un altro universo musicale! ?? L’e… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - Blogdelledonne : La denuncia delle hostess dell'Eurovision: staff e artisti ci hanno molestate - VanityFairIt : Gianluca Ginoble è risultato positivo a poche ore dall'esibizione de Il Volo alla seconda semifinale dell'Eurovisio… -