Elon Musk, vuole riabilitare Trump: "moralmente sbagliata e stupida"

Così Elon Musk ha commentato la decisione di Twitter di bandire Trump dal social network, durante l'evento-conferenza "Future of the Car" organizzato dal Financial Times, a margine del quale ha anche parlato dei suoi obiettivi riguardo alla piattaforma e dell'ambizione di rendere Tesla il più grande produttore di autoveicoli al mondo entro il 2030.

Elon Musk, il nuovo CEO di Twitter, lo ha detto forte, chiaro ed a scanso di qualsiasi possibile fraintendimento: la decisione di bandire l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal social network è stata "moralmente sbagliata e totalmente stupida".

Twitter si prepara all'arrivo di Musk, assunzioni congelate e "taglio al personale". Due manager si licenziano

I vertici di Twitter hanno avviato una fase di taglio dei costi, soprattutto legati al personale, in vista della conclusione dell'acquisizione da parte di Elon Musk. Secondo l'agenzia Bloomberg, in una comunicazione interna, l'Ad Parag Agrawal ha annunciato un freno temporaneo alle nuove assunzioni, oltre che una riduzione delle risorse destinate alla gestione del personale.

Twitter ha annunciato un blocco immediato delle assunzioni, misure di riduzione dei costi e l'uscita dalla società di due alti dirigenti, mentre Elon Musk è sempre più vicino a conquistare la piattaforma social. Twitter, che ad aprile ha accettato l'offerta del miliardario di comprarla a un prezzo di 44 miliardi di dollari, da questa settimana ha iniziato queste misure di contenimento dei costi.

Due dei leader di Twitter se ne andranno nell'ambito di un cambio di CEO, secondo una nota interna condivisa con i dipendenti giovedì, mentre la società lotta per completare l'acquisizione da parte di Elon Musk.

Elon Musk ha riconosciuto Volkswagen come rivale e la Casa di Wolfsburg continua infatti con la sua strategia elettrica.