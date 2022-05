De Casoncello | Massimo Montanari | «mangiare insieme come si vive insieme»

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 12 maggio 2022) Per il professore non si può parlare di cibo senza parlare di cultura e di identità. Ospite di punta del festival gastronomico, sarà tra i relatori del convegno «Paste Ripiene: Cibo dell’Accoglienza», in programma sabato 14 maggio alle 10 nella Sala dei Giuristi di Palazzo Podestà