(Di giovedì 12 maggio 2022) È caos totale per ladiLeague prevista a Tirana. La capienza dello stadio è limitata a 19.500 spettatori. I biglietti sono esauriti. La vendita è stata gestita malissimo. Ora siche Tirana venga presa d’assalto dasprovvisti di. Il CorSport scrive: “Solo da Roma infatti sono stati programmati più di undici charter che partiranno il giorno della partita, poi altri anche da Rotterdam. In un aeroporto più piccolo di Ciampino quindi c’è il rischio di un contatto tra due tifoserie che hanno diversi trascorsi non amichevoli. Ecco perché il rischio aumenta per il punto di incontro deiorganizzato dalla Uefa che vedrà due cortei muoversi verso lo stadio ma con un rischio di contatto ancora più elevato”. Kejdi Tomorri, presidente della Federcalcio ...

Advertising

napolista : #Conference, l’Albania teme l’assalto dei tifosi senza biglietto: «Non c’erano le condizioni per ospitare la finale… - FuriaGiordano : RT @ilRomanistaweb: ?? L'ultima tappa della Conference League si giocherà nella struttura da 22.500 posti. Lo stadio è stato inaugurato nel… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? L'ultima tappa della Conference League si giocherà nella struttura da 22.500 posti. Lo stadio è stato inaugurato nel… - ilRomanistaweb : ?? L'ultima tappa della Conference League si giocherà nella struttura da 22.500 posti. Lo stadio è stato inaugurato… - beabyly : RT @FatjonaLamce: La Roma giocherà la finale di Conference League a Tirana nel nuovo stadio 'Arena Kombëtare' o Air Albania Stadium, che ha… -

IlNapolista

... 'Ci devono spiegazioni' Le altre che giocheranno per'Europa ... CAOS TIRANA La finale dista monopolizzando pure le ... C'è preoccupazione, in, per il grande esodo annunciato, anche ...'annuncio è arrivato ieri , poco prima del via della finale di ...un paio di giorni in più per preparare la finale di... in programma il 25 maggio a Tirana, in, contro il Feyenoord. ... Conference, l'Albania teme l'assalto dei tifosi senza biglietto: «Non c'erano le condizioni per ospitare la finale» - ilNapolista