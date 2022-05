Ciclismo: Giro, Demare concede il bis, Lopez Perez sempre in rosa (Di giovedì 12 maggio 2022) Scalea, 12 mag. - (Adnkronos) - Dopo la vittoria di ieri a Messina il francese Arnaud Demare concede il bis a Scalea aggiudicandosi allo sprint la sesta tappa del Giro d'Italia. Il francese batte allo sprint per pochissimi millimetri l'australiano Caleb Ewan; terzo posto per il britannico Mark Cavendish. Giacomo Nizzolo, quinto al traguardo, è il migliore tra gli italiani. In maglia rosa c'è sempre lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez con 38" di vantaggio sul tedesco Lennard Kamna. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Scalea, 12 mag. - (Adnkronos) - Dopo la vittoria di ieri a Messina il francese Arnaudil bis a Scalea aggiudicandosi allo sprint la sesta tappa deld'Italia. Il francese batte allo sprint per pochissimi millimetri l'australiano Caleb Ewan; terzo posto per il britannico Mark Cavendish. Giacomo Nizzolo, quinto al traguardo, è il migliore tra gli italiani. In magliac'èlo spagnolo Juan Pedrocon 38" di vantaggio sul tedesco Lennard Kamna.

Advertising

Eurosport_IT : Vincenzo Nibali verso l'addio al ciclismo... Un campione capace di imprese come questa, eccolo all'opera a Risoul n… - RaiNews : Con gli occhi lucidi nella sua Messina. L'annuncio più difficile di Vincenzo #Nibali #Giro - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Giro d'Italia, bis di Demare al fotofinish: diventa il francese con più vittorie di tappa nella storia - LucaGuad : RT @Laura_Meseguer: Rimane la soddisfazione di aver scritto e raccontato la sua storia dall’inizio alla fine. La storia di un grande del ci… -