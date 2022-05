(Di giovedì 12 maggio 2022), insieme ad un altro supermercato importante, hanno deciso dire punti vendita in Italia. Il motivo I supermercati, un evergreen degli esercizi all’interno della società moderna. Ormai tutti comprano all’interno del supermercato. Molto più raro è incontrare gente che fa la spesa di casa in un mercato o tramite piccole botteghe. Shopping ( Pixabay)Nonostante i supermercati siano stati un punto di riferimento durante i lockdown dovuti alla pandemia di Covid 19. In quanto sempre aperti, anche mettendo ala salute dei propri. Oggi con il perdurare della profonda crisi economica, anche loro vengono messi alle strette. Questo soprattutto perché il sistema di GDO, ossia della distribuzione organizzata, si sta bloccando a causa della grande diffusione dell’e-commerce, ...

Advertising

tecnoandroidit : Conad chiude insieme a Carrefour: addio agli storici negozi italiani - Lei notizie di cui si parla da giorni conve… -

Vesuvius.it

Con Happy Blackanche Happy Cashback . AGGIORNAMENTO: VODAFONE CLUB UFFICIALE Il passaggio ... shopping, benzina, spesa, navigazione (es.: Q8,, Booking, Yoox, 10 GIGA extra ogni mese, ..., sottolinea Ballot, "si impegna a dare la sua disponibilità per testare i prodotti sugli ... Read More In Evidenza Ucraina, Kievi porti 1 Maggio 2022 Il governo dell'Ucraina ha ... Carrefour chiude i negozi italiani: quanti dipendenti a rischio Sia Carrefour che Tuodì hanno deciso di chiudere alcuni dei loro negozi, ovviamente non si tratta del marchio ma solo di alcuni Store ...La startup ha posizionato la sua macchina per realizzare il tiramisù espresso pronto in 30 secondi in alcuni Market Bar Carrefour a Milano e a ...