Calciomercato Inter: De Vrij, Skriniar e gli altri, il futuro dipende dai rinnovi (Di giovedì 12 maggio 2022) Giocate le ultime due partite di campionato e capito se sulla maglia arriverà la seconda stella, tra dieci giorni per l' Inter sarà già tempo di programmare la prossima stagione. Gli input ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 12 maggio 2022) Giocate le ultime due partite di campionato e capito se sulla maglia arriverà la seconda stella, tra dieci giorni per l'sarà già tempo di programmare la prossima stagione. Gli input ...

Advertising

cmdotcom : #Padovan: #CoppaItalia all'#Inter, contro #Inzaghi #Allegri parte battuto e zero titoli per la #Juve [gia_pad]… - cmdotcom : #CoppaItalia: da 'Zeru titoli' a 'Marotta in sala Var', social scatenati dopo #JuventusInter #Juve #Inter FOTO e VI… - sportface2016 : Il Corriere dello Sport - L'#Inter è chiamata a chiudere la sessione estiva di #calciomercato con un attivo utile d… - sportli26181512 : Cagliari-Inter: fischia Doveri, la designazione arbitrale completa: L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri,… - CalcioPillole : #Calciomercato #Inter, #Marotta incontra #Antun per #Dybala: la situazione -