Buco nero nella via Lattea | ecco la prima foto | ' Einsten aveva ragione' Nel team anche scienziati italiani

Advertising

INFN_ : ECCO IL BUCO NERO AL CENTRO DELLA NOSTRA GALASSIA: l'immagine è stata ottenuta grazie a una rete globale di radiote… - RaiNews : Storico annuncio scientifico: ecco la prima immagine reale di un #BucoNero al centro della nostra galassia. Sagitta… - andreabettini : Ecco la prima storica immagine di Sagittarius A*, il buco nero al centro della Via Lattea. Entrerà nei libri di ast… - Amedeo031999 : RT @Link4Universe: Siamo i primi esseri umani a vedere direttamente com'è fatto il buco nero al cento della Via Lattea! Previsioni fatte ol… - 6Incognito : RT @f_ronchetti: Prima immagine del buco nero supermassivo al centro della nostra galassia: #SgrA* -

Einstein aveva ragione , i buchi neri sono proprio come descritti dalla sua teoria della relatività generale ed è una delle conferme arrivata grazie alla prima 'fotò svelata oggi delal centro della Via Lattea. Si tratta della prima immagine delsupermassiccio chiamato Sagittarius A* al centro della nostra galassia ed è stata mostrata al mondo nel corso di una ...Mariafelicia De Laurentis, di INFN e Università Federico II di Napoli, è Deputy Project Scientist di EHT, la collaborazione internazionale autrice della prima osservazione delal centro della Via Lattea. Intervista di Andrea ...Roma, 12 mag. (askanews) - Ricercatori e ricercatrici sono entusiasti di avere finalmente le immagini di due buchi neri di dimensioni diverse: un'opportunità per comprenderne somiglianze e differenze.Fotografato il buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea, e il più vicino, grazie alla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (Eht) e con il contributo italiano di ...