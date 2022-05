Brave and Beautiful Anticipazioni 13 maggio 2022: Salih è un assassino! Reyhan si sente male... (Di giovedì 12 maggio 2022) Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 13 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la madre di Sirin viene a sapere che cosa ha fatto il marito ed accusa un malore! Leggi su comingsoon (Di giovedì 12 maggio 2022) Ledella Puntata diandin onda venerdì 13su Canale 5 rivelano che la madre di Sirin viene a sapere che cosa ha fatto il marito ed accusa un malore!

Advertising

redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #13maggio - curefran : @polteagayst ESATTO KANXKSNXIDI cioè sono state brave ma le sun and moon sembravano praticamente un gruppo che è se… - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful: dramma Cesur, malore per una delle protagoniste - infoitcultura : Brave and beautiful si allunga da lunedì 16 maggio! - redazionetvsoap : Novità dalla prossima settimana #braveandbeautiful -