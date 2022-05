Beautiful | trama 12 maggio | la terribile confessione di Vinny

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 12 maggio 2022) Anticipazioni nuova puntataoggi 122022 con la verità di, sconvolgente e inattesa. Vi ricordiamo che la soap americana va in onda su Canale 5 dalle ore 13.45. Steffy parte per Parigi Una puntataimperdibile, con partenze inattese e verità sconcertanti che cambieranno sicuramente il destino dei protagonisti. Steffy ha deciso di partire per Parigi lasciandosi tutto alle spalle, per non fare soffrire Finn e lasciare che Liam viva la sua vita. Una decisione estrema che racconta solo al padre, incapace di fermare una donna così decisa e determinata. Il pensiero è stato maturato dalla Forrester dopo aver visto la delusione negli occhi di Finn, la disperazione in quelli di Liam e la grande sofferenza negli occhi di Hope. Steffy teme di aver rovinato la vita a tutti con questa piccola ...