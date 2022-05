ATP Roma 2022, Jannik Sinner: le chiavi tattiche per sfatare la bestia nera Tsitsipas (Di giovedì 12 maggio 2022) Vincitore a Montecarlo e semifinali a Madrid, Stefanos Tsitsipas si presenta con questo biglietto da visita alla sfida di domani dei quarti di finale contro Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. Al momento il greco è probabilmente uno degli avversari peggiori da incontrare sulla terra rossa e sicuramente l’altoatesino avrà bisogno di una prestazione di altissimo livello per battere un giocatore che rappresenta uno scoglio risultato difficile da superare viste le ultime apparizioni tra i due. La partita di Melbourne è certamente ancora nella testa di Jannik, anche perchè è stata l’ultima con Riccardo Piatti nel suo angolo. Fu un vero e proprio monologo da parte del greco, che si impose nettamente in tre set, in un match nel quale l’azzurro non riuscì mai ad entrare in partita. Il numero cinque del mondo giocò in ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Vincitore a Montecarlo e semifinali a Madrid, Stefanossi presenta con questo biglietto da visita alla sfida di domani dei quarti di finale controagli Internazionali d’Italia. Al momento il greco è probabilmente uno degli avversari peggiori da incontrare sulla terra rossa e sicuramente l’altoatesino avrà bisogno di una prestazione di altissimo livello per battere un giocatore che rappresenta uno scoglio risultato difficile da superare viste le ultime apparizioni tra i due. La partita di Melbourne è certamente ancora nella testa di, anche perchè è stata l’ultima con Riccardo Piatti nel suo angolo. Fu un vero e proprio monologo da parte del greco, che si impose nettamente in tre set, in un match nel quale l’azzurro non riuscì mai ad entrare in partita. Il numero cinque del mondo giocò in ...

