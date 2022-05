Albo d’oro Magyar Kupa | in solitaria il Ferencváros

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 12 maggio 2022) Conclusa l’82esima edizione di Coppa ungherese, è tempo di analizzare l‘che vede una capolista indiscussa, ovvero ilcon ben 24 trofei conquistati, l’ultimo proprio nella recente finale vinta contro il Paksi SE con un netto 3-0 che non ha lasciato spazio alla “cenerentola” della competizione. Prima Zachariassen e poi la doppietta di Boli, quanto basta per stendere una compagine che puntava sull’entusiasmo e sulla voglia di stupire e scrivere una pagina di storia, non avendo mai vinto il trofeo in palio. Sfida però mai stata in bilico, con il Fradi che torna ad alzare la coppa dopo ben cinque anni (ultima vittoria nel 2017).: poche sorprese L’...