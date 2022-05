Agli Internazionali di tennis il re abdica: Nadal è ko (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Colpo di scena Agli Internazionali Bnl di tennis: Rafael Nadal, 10 volte vincitore a Roma e campione uscente è stato sconfitto in tre set dal giovane canadese Denis Shapovalov col punteggio di 1-6 7-5 6-2. Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Colpo di scenaBnl di: Rafael, 10 volte vincitore a Roma e campione uscente è stato sconfitto in tre set dal giovane canadese Denis Shapovalov col punteggio di 1-6 7-5 6-2.

