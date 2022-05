Zona Sacco Pastore, fiamme in seminterrato: tre intossicati (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – Questa mattina verso le 7, in via Val Salvio 8, Zona Sacco Pastore a Roma, un incendio è divampato in un appartamento al seminterrato di una palazzina di sette piani. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una camera da letto, tre persone sono state affidate alle cure del personale sanitario per aver inalato del fumo. L’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale. Sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e Italgas per quanto di loro competenza. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – Questa mattina verso le 7, in via Val Salvio 8,a Roma, un incendio è divampato in un appartamento aldi una palazzina di sette piani. Lesi sono sviluppate all’interno di una camera da letto, tre persone sono state affidate alle cure del personale sanitario per aver inalato del fumo. L’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale. Sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e Italgas per quanto di loro competenza. (Agenzia Dire)

