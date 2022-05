Virus sinciziale | iniezione in arrivo per proteggere i bambini

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilumano (hRSV) è l’agente eziologico più importante che causa ricoveri, associati a malattie respiratorie neidi età inferiore ai 5 anni, così come negli anziani, nei neonati e neiprematuri. Si tratta di un’infezione virale, che può essere associata a vari sintomi come: febbre tosse respiro sibilante polmonite bronchiolite. Inoltre, sono state riportate anche alterazioni del sistema nervoso centrale con convulsioni, encefalopatia ed encefalite tutte associate a casi di infezioni da hRSV. Ad oggi, l’assenza di vaccini o terapie efficaci causa non solo spese elevate da parte del sistema sanitario pubblico, ma anche un aumento dei tassi di mortalità soprattutto tra la popolazione ad alto rischio. Attualmente, palivizumab è l’unico anticorpo monoclonale approvato per uso umano; ...

TRIESTE Covid e bronchiolite, difficile distinguere i sintomi nei bambini: difficoltà respiratoria e tosse secca sono tipici delle forme gravi causate dalrespiratorio(Rsv, respiratory syncytial) responsabile del maggior numero di ricoveri sotto l'anno di età. Per distinguere nei bambini l'infezione da Sars - Cov - 2 da altre ...Prima ilrespiratorio, che ha provocato una epidemia di bronchioliti mai registrata in precedenza, e poi i Covid che ha colpito molti bimbi piccoli e piccolissimi. "La notevole e ... Virus sinciziale, arriva l'iniezione che proteggerà i nostri bambini Il virus sinciziale è causa delle malattie a carico dell'apparato respiratorio, ma una ricerca ha scoperto come contrastare l'infezione.La pediatra analizza lo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine: "Anticorpi monoclonali somministrati ai più piccoli per prevenire ...