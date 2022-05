Va al pronto soccorso ma lo rimandano a casa per gastrite: muore per un infarto 6 ore dopo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aveva dei forti dolori allo stomaco da tre giorni e il presentimento che potesse trattarsi di qualcosa di grave. Infatti nonostante i farmaci, le fitte continuavano a persistere. Per questo Giuseppe Mura, un 53enne romano decise di andare al pronto soccorso e farsi controllare. Qui i medici lo avevano rimandato a casa con qualche semplice raccomandazione: fare attenzione all’alimentazione e continuare a seguire la terapia. La terribile verità era però un’altra. Giuseppe è infatti è morto la mattina successiva, stroncato da un attacco cardiaco. Leggi anche: Terribile incidente a Roma tra auto e monopattino: morto 24enne L’errore nella diagnosi I fatti risalgono al 25 novembre del 2019 ed il medico che quel giorno si trovava nel triage dell’Ospedale Cristo Re è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. La cartella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aveva dei forti dolori allo stomaco da tre giorni e il presentimento che potesse trattarsi di qualcosa di grave. Infatti nonostante i farmaci, le fitte continuavano a persistere. Per questo Giuseppe Mura, un 53enne romano decise di andare ale farsi controllare. Qui i medici lo avevano rimandato acon qualche semplice raccomandazione: fare attenzione all’alimentazione e continuare a seguire la terapia. La terribile verità era però un’altra. Giuseppe è infatti è morto la mattina successiva, stroncato da un attacco cardiaco. Leggi anche: Terribile incidente a Roma tra auto e monopattino: morto 24enne L’errore nella diagnosi I fatti risalgono al 25 novembre del 2019 ed il medico che quel giorno si trovava nel triage dell’Ospedale Cristo Re è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. La cartella ...

