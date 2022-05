“Una briglia amniotica può provocare danni al feto?” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Buongiorno dottore, le scrivo perché sono molto preoccupata: il mio ginecologo mi ha diagnosticato una verosimile briglia amniotica laterale. Sono nella 17esima settimana: secondo lei può provocare danni al feto? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 11 maggio 2022) Buongiorno dottore, le scrivo perché sono molto preoccupata: il mio ginecologo mi ha diagnosticato una verosimilelaterale. Sono nella 17esima settimana: secondo lei puòal? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

mario96326808 : @MT_Meli_ Ma magari, un popolo governato da deficienti a briglia sciolta saprebbe uscirne bene, il problema è quand… - michele44_croce : @asso_x Io sinceramente, in una situazione devastante come quella della guerra civile in quel periodo, non credo ch… - Oggiscuola1 : Minorenni a briglia sciolta. Atti vandalici a sfondo religioso nelle scuole. Accade in una scuola media di Novara,… - albertoMCMLXXXI : #ZonaBianca non capisco le critiche al giornalista che ha intervistato #Lavrov, ok il russo è andato un po' a brigl… - valeriafedeli : RT @TNannicini: Ha ragione @valeriafedeli, e lo si capisce anche dalle reazioni scomposte alla sua richiesta di chiarimenti. I giornalisti… -