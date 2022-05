Ucraina, per 1 italiano su 4 Draghi troppo allineato a Biden (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato negli Usa per incontrare il presidente americano Joe Biden per parlare del conflitto russo-ucraino e portare la “richiesta di pace” dell’Europa. In generale, la percezione di un italiano su 4 (il 24,5%) è quella di una eccessiva sottomissione da parte del nostro presidente del Consiglio nei confronti di Joe Biden. Un’opinione condivisa dagli elettori dei principali partiti italiani. Si discostano da questa linea gli elettori di Forza Italia che ritengono, in prevalenza (il 38,8%), che Draghi stia lavorando per la tutela del nostro Paese e quelli del Partito democratico, per i quali il presidente del Consiglio è impegnato in difesa della pace. In riferimento ai viaggi istituzionali del nostro Presidente, quelli relativi al “tour ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Mariosi è recato negli Usa per incontrare il presidente americano Joeper parlare del conflitto russo-ucraino e portare la “richiesta di pace” dell’Europa. In generale, la percezione di unsu 4 (il 24,5%) è quella di una eccessiva sottomissione da parte del nostro presidente del Consiglio nei confronti di Joe. Un’opinione condivisa dagli elettori dei principali partiti italiani. Si discostano da questa linea gli elettori di Forza Italia che ritengono, in prevalenza (il 38,8%), chestia lavorando per la tutela del nostro Paese e quelli del Partito democratico, per i quali il presidente del Consiglio è impegnato in difesa della pace. In riferimento ai viaggi istituzionali del nostro Presidente, quelli relativi al “tour ...

