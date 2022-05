Ucraina | Camera Usa approva nuovo pacchetto aiuti da 40 miliardi

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladei rappresentanti degli Stati Uniti hato ieri undiall'da quasi 40di dollari, così come richiesto dal presidente Joe Biden. Il testo votato in serata dai deputati di entrambi gli schieramenti politici include una componente economica e umanitaria, ma anche armi e munizioni. Ora dovrà essere votato al Senato prima di essere promulgato dal presidente americano.Ilda 39,8di dollari include 6per l'assistenza alla sicurezza e oltre 8,7per pagare il rifornimento delle scorte militari statunitensi già inviate in. Altri 3,9di dollari sono destinati ...

Zelensky: "Dialogo, speriamo non sia tardi", premier Polonia: "Putin più pericoloso di Hitler o Stalin", daUsa via libera ad aiuti per 40 miliardi Kharkiv, Zelensky: "Graduale ......tornato ad accusare gli Stati Uniti di aver lanciato una 'guerra per procura' contro la Russia dopo l'approvazione del piano di aiuti all'per 40 miliardi di dollari, votato ieri dalla. ...Roma, 11 mag. "La polemica sulle armi offensive di Salvini e Conte Per me è astratta e insensata. Giusto invece che Draghi venga in Parlamento mentre è infonda ...Settantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Oggi è la "giornata della vittoria" per i russi che hanno annunciato una grande parata ...