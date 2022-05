Tragedia sul lavoro a Latina: morto operaio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sembra non esserci fine alla scia di morti sul lavoro. E negli ultimi giorni, purtroppo, tanti operai hanno perso la vita proprio così: dopo Fabio Palotti, l’ascensorista, e Antonio Stazi, il ragazzo di 29 anni morto folgorato mentre stava facendo alcuni lavori di potatura in una villa privata di Cave, in provincia di Roma, ora l’ennesima pagina di cronaca nera arriva da Latina. operaio morto in via Astura a Latina Poco dopo le 14 di oggi un operaio è morto a Latina. L’uomo, stando alla prima ricostruzione, si trovava in via Astura, a poco distanza da Borgo Sabotino, e stava lavorando alla manutenzione di un impianto fotovoltaico. L’operaio pare sia morto folgorato e ogni tentativo di salvargli la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sembra non esserci fine alla scia di morti sul. E negli ultimi giorni, purtroppo, tanti operai hanno perso la vita proprio così: dopo Fabio Palotti, l’ascensorista, e Antonio Stazi, il ragazzo di 29 annifolgorato mentre stava facendo alcuni lavori di potatura in una villa privata di Cave, in provincia di Roma, ora l’ennesima pagina di cronaca nera arriva dain via Astura aPoco dopo le 14 di oggi un. L’uomo, stando alla prima ricostruzione, si trovava in via Astura, a poco distanza da Borgo Sabotino, e stava lavorando alla manutenzione di un impianto fotovoltaico. L’pare siafolgorato e ogni tentativo di salvargli la ...

