Shakespeare in love, una Gwyneth Paltrow travestita e bellissima (Di mercoledì 11 maggio 2022) SKAKESPEARE IN love con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow e Judi Dench. Regia di John Madden. Produzione Gran Bretagna 1998. Durata: 2 oreLA TRAMA Non si sa se questo aneddoto sulla giovinezza di Shakespeare sia realmente avvenuto, però è coloritissimo e divertente , come l'avrebbe raccontato il grande Bardo. Shakespeare è rievocato mentre, in giovane età, sta preparando "Giulietta e Romeo". L'ispirazione stavolta fa fatica ad arrivare. Però arriva quando nella compagnia entra un avvenente giovinetto. Che in realtà è una bella ragazza, travestita da maschietto per poter recitare (allora alle donne era proibito calcare il palcoscenico). Quando master William s'è chiarito le idee, può partire la love story . E anche l'ispirazione.PERCHE' VEDERLO perché è sì ...

