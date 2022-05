Seregno | adolescenti puntano la pistola per rubare la bici ad un raider

Advertising

ilGiannisigG : RT @franco_sala: ADOLESCENTI CHE PUNTANO LA PISTOLA IN FACCIA. I carabinieri di Seregno , denunciano due ragazzi brianzoli.* _AVEVANO RAPI… - franco_sala : ADOLESCENTI CHE PUNTANO LA PISTOLA IN FACCIA. I carabinieri di Seregno , denunciano due ragazzi brianzoli.* _AVEVA… -

Con un coltellaccio di 23 centimetri in mano, si aggirava per lo skate - park di, nella vicina provincia di Monza e della Brianza. Alla fine, i carabinieri della locale ...gruppo di...... é stato denunciato per aver spaventato un gruppo di, aggirandosi ubriaco in uno skate park con un coltello lungo 23 centimetri, ieri a(Monza). I giovanissimi, riuniti in gruppo, ...Denunciato anche il secondo minorenne responsabile del furto di due biciclette ai danni di un raider. Trovata anche una pistola.Seregno, la “movida” al setaccio dei carabinieri Durante ... Mentre alcuni militari procedevano al controllo di un gruppetto di adolescenti, poco distante Kevin, l’unità cinofila dell’Arma già ...