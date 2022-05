Salone Internazionale dell’Arte e del Restauro di Firenze: antichi mestieri proiettati verso il futuro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ancora pochi giorni e la kermesse più attesa dagli operatori ed appassionati del settore della valorizzazione del patrimonio culturale ritornerà in presenza con un ricco calendario di eventi dedicati alla conservazione, al Restauro, ai musei, alla formazione, alle nuove tecnologie e alle dinamiche connesse al turismo culturale e ambientale, attraverso iniziative che si potranno seguire dal vivo ma anche in remoto, attraverso la nuova piattaforma online. Stiamo parlando del Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, che dal 16 al 18 maggio al Palazzo della Borsa della Camera di Commercio, trasformerà il capoluogo toscano in una vera e propria capitale Internazionale dei beni culturali. Elena Amodei, direttrice del Salone del ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ancora pochi giorni e la kermesse più attesa dagli operatori ed appassionati del settore della valorizzazione del patrimonio culturale ritornerà in presenza con un ricco calendario di eventi dedicati alla conservazione, al, ai musei, alla formazione, alle nuove tecnologie e alle dinamiche connesse al turismo culturale e ambientale, attrainiziative che si potranno seguire dal vivo ma anche in remoto, attrala nuova piattaforma online. Stiamo parlando dele deldi, che dal 16 al 18 maggio al Palazzo della Borsa della Camera di Commercio, trasformerà il capoluogo toscano in una vera e propria capitaledei beni culturali. Elena Amodei, direttrice deldel ...

