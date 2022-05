Repubblica | l’ex proprietario del Milan | Yonhong Li | diffida Elliott a cedere il club

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Secondo quanto scrive La, lo scorso 26 aprile i legali deldel, l’imprenditore cinese Yonghong Li, hanno inviato auna lettera diil. Il nodo è una causa da 319 milioni di euro che Li rivendica dal fondo. “La novità è lainviata il 26 aprile scorso a(e per conoscenza a Investscorp, Red Bird non era ancora spuntata all’orizzonte) dai legali dell’imprenditore residente a Hong Kong”. La cessione delpotrebbe inficiare l’azione legale in corso dal maggio 2021, per questo è partita la. “Si tratta della causa nella quale Li chiede al fondo 319 milioni di euro. La cifra è la differenza tra i 600 ...