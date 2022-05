Putin ha fallito | Ue e Usa sono sempre più vicini Parola di Mario Draghi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Lasciatemi dire che è un grande piacere essere qui con voi oggi. Grazie per questo invito, grazie per questa magnifica ospitalità. I legami tra i nostri due Paesistati molto forti e, semmai, questa guerra in Ucraina li ha resi ancora più forti. Seha mai pensato di poterci dividere, ha. Su questo non c’è dubbio. Siamo uniti nel condannare l’invasione dell’Ucraina, nel sanzionare la Russia e nell’aiutare l’Ucraina come ci chiede il presidente Zelensky. Devo dirvi che in Italia e in Europa ora la gente vuole mettere fine a questi massacri, a questa violenza, a questa macelleria che sta accadendo. La gente pensa a cosa possiamo fare per portare la pace. Dobbiamo certamente usare qualsiasi canale diretto/indiretto, la comunicazione – ma è sufficiente? Cosa possiamo fare? La gente pensa, o almeno ...