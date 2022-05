Nuova Range Rover Sport, debutta la terza generazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Negli spazi dell’Hangar Bicocca, a Milano, la casa britannica presenta il futuro dell’iconico Suv, in grado di ridefinire il concetto di «lusso Sportivo» miscelando prestazioni in strada e off-road con l'eleganza del design minimalista: ogni viaggio è un piccolo evento Leggi su vanityfair (Di mercoledì 11 maggio 2022) Negli spazi dell’Hangar Bicocca, a Milano, la casa britannica presenta il futuro dell’iconico Suv, in grado di ridefinire il concetto di «lussoivo» miscelando prestazioni in strada e off-road con l'eleganza del design minimalista: ogni viaggio è un piccolo evento

