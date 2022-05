Migranti, la rotta è sempre su Lampedusa. E le Ong la fanno da padrone: sbarcati in 222 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo una breve tregua, sono ripresi gli sbarchi di Migranti a Lampedusa. Con il clima decisamente più mite, non si fermano le partenze dall’altra parte del Mediterraneo, da dove nelle ultime ore sono salpate centinaia di persone. Tra loro, oltre 300 sono quelle soccorse in mare nell’ultimo fine settimana. Un contesto migratorio – di partenze, salvataggi e approdi – che ha registrato in questi giorni anche l’operato della nave Ong Geo Barents di Medici senza frontiere (Msf). Impegnata a mettere in salvo circa 200 persone che viaggiavano su due barchini alla deriva in mezzo al mare. Migranti, sbarchi senza tregua: Lampedusa nuovamente nel mirino Non solo. C’è stato anche un secondo intervento di soccorso anche per la Sea-Watch 4. Che in un messaggio su Twitter ha comunicato: «Domenica sera il nostro equipaggio ha ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo una breve tregua, sono ripresi gli sbarchi di. Con il clima decisamente più mite, non si fermano le partenze dall’altra parte del Mediterraneo, da dove nelle ultime ore sono salpate centinaia di persone. Tra loro, oltre 300 sono quelle soccorse in mare nell’ultimo fine settimana. Un contesto migratorio – di partenze, salvataggi e approdi – che ha registrato in questi giorni anche l’operato della nave Ong Geo Barents di Medici senza frontiere (Msf). Impegnata a mettere in salvo circa 200 persone che viaggiavano su due barchini alla deriva in mezzo al mare., sbarchi senza tregua:nuovamente nel mirino Non solo. C’è stato anche un secondo intervento di soccorso anche per la Sea-Watch 4. Che in un messaggio su Twitter ha comunicato: «Domenica sera il nostro equipaggio ha ...

