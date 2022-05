L’uomo dell’Altra Italia. Cerrito presenta il nuovo libro e accusa: Giovani via dal Sud, serve un sussulto di coscienza (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ un Gaetano Cerrito che non le manda a dire quello protagonista oggi a Villa Doria d’Angri, magnifica struttura storico-artistica di proprietà dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, nell’ambito dell’evento promosso per presentare il suo nuovo (video)libro dal titolo “L’uomo dell’Altra Italia – quarant’anni di successi tra discese e risalite“. Imprenditore, uomo di spettacolo, giornalista, operatore culturale e da sempre impegnato sul territorio aurunco e nel sociale, Cerrito ha lanciato un chiaro j’accuse alla classe politica e dirigente del Sud. “E’ inaccettabile che i nostri Giovani debbano scappare via dalla terra in cui sono nati per fame di lavoro”, ha esordito. “Se le cose vanno avanti così – ha proseguito -, qui ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ un Gaetanoche non le manda a dire quello protagonista oggi a Villa Doria d’Angri, magnifica struttura storico-artistica di proprietà dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, nell’ambito dell’evento promosso perre il suo(video)dal titolo “– quarant’anni di successi tra discese e risalite“. Imprenditore, uomo di spettacolo, giornalista, operatore culturale e da sempre impegnato sul territorio aurunco e nel sociale,ha lanciato un chiaro j’accuse alla classe politica e dirigente del Sud. “E’ inaccettabile che i nostridebbano scappare via dalla terra in cui sono nati per fame di lavoro”, ha esordito. “Se le cose vanno avanti così – ha proseguito -, qui ...

