Logistica e farmaci | a Livorno nasce il maxi-polo | ecco i 9 investitori e i loro partner

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Gestirà anche nutraceutica, dispositivi e apparecchi medicali. Sarà operativo a metà 2024, in ballo 200 posti di lavoro

Advertising

IlTelegrafo : Logistica dei farmaci, a Livorno nasce un hub per il centro Italia - intoscana : A #Livorno nascerà la più grande piattaforma dedicata alla logistica farmaceutica. Sarà uno stabilimento di oltre 1… - TrasportoEuropa : Nascerà una piattaforma #logistica per #farmaci a #Livorno -

...il proprio sistema produttivo con le sue piattaforme a mRna per tutti i nuovi tipi di". ... Dagli alleati Nato sono apprezzate le competenze italiane nel settore della: ricostruire ......e le informazioni sulle quantità esatte die materiali vengono trasmesse in tempo reale e con precisione, si riducono gli sprechi, preservando così le risorse. Conclusione La...un altro insediamento, questa volta nel vecchio sito Akzo Nobel di Fombio: il progetto per un mega deposito di merci aziendale è stato infatti oggetto di una convenzione tra il privato e il Comune.Marras: 'Vantaggio competitivo'. Bezzini: “Sinergie e sviluppo” di Walter Fortini Firenze: Tante sfide e tante opportunità accompagnano il progetto della piattaforma farmaceutica che nascerà a Pisa: q ...